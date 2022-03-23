Ученый рассказал, когда в России ждать новой волны коронавируса

23 мар. 7:53

Новая волна коронавируса может накрыть Россию через три-четыре месяца, считает член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

В интервью радио Sputnik он объяснил, что сейчас в России завершилась волна, связанная с омикрон-штаммом. "Тот спад заболеваемости COVID-19, который мы наблюдаем, объясняется тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Пока "омикрону" не за кого "зацепиться": в России не осталось людей, которые могут заразиться им. Поэтому наступил спад", – сообщил он.

Защиты коллективного иммунитета хватит на несколько месяцев, затем следует ожидать серии "остаточных" волн.

"Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет", – предположил молекулярный биолог.

Коронавирус может превратиться в обычную сезонную инфекцию, если мутации вируса не приведут к возникновению очередного опасного штамма.