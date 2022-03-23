Шольц напомнил об "обратном эффекте" санкций для Европы

23 мар. 7:20

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что при введении санкций против России необходимо учитывать их "обратный эффект".

Ранее Берлин неоднократно выступал против отказа на данном этапе от импорта энергоносителей из России. Шольц уверен, в санкционной политике нужно учитывать "обратный эффект", и этот эффект должен быть "преодолимым".

"Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе", - заявил он на пресс-конференции.

Канцлер добавил, что Европа и ее партнеры приняли против России "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны", их последствия на экономику России "будут еще более драматичными".