Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию

23 мар. 6:54

Вьетнамский национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines сообщил о приостановке с 25 марта полетов в Россию.

Перевозчик объясняет решение необходимостью пересмотреть и уточнить процедуры, требования и правила, касающиеся страхования транспортных средств в связи с выполнением рейсов в Россию, сообщает в среду новостной портал VnExpress.

Ранее Vietnam Airlines заверила, что напряженная ситуация в российско-украинских отношениях не влияет на международные маршруты компании.

Vietnam Airlines в январе возобновила авиасообщение с Россией, прерванное два года назад из-за пандемии.