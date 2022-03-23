В Москве ожидается теплая и солнечная погода

23 мар. 6:39

В Москве в среду будет до плюс 12 и малооблачно, сообщается на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем в Москве и Подмосковье еще сохранится влияние антициклона. При малооблачной погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет плюс 10-12 градусов, по области до 12 градусов тепла", - информируют синоптики.

Ветер северо-западный 3-8 м/с, атмосферное давление понизится до 756 мм ртутного столба, но останется высоким.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в столичный регион вернется зима с метелями.