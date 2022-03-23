ВОЗ: заболеваемость коронавирусом выросла на 7% за неделю

23 мар. 6:27

За минувшую неделю в мире выявили 12 384 300 случаев заражения коронавирусом - на 7% больше, чем за предшествующие семь дней, говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе отмечается, что "после существенного снижения, наблюдавшегося с конца января, число новых случаев COVID-19 увеличивается вторую неделю подряд: рост с 14 по 20 марта составил 7%".

На Европу приходится 42% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, при этом за семь дней заболеваемость осталась на прежнем уровне.

Заболеваемость возросла на 21% в Западно-Тихоокеанском регионе.

Смертность за неделю в мире снизилась на 23%, зарегистрировано 32 959 летальных исходов. Смертность выросла на 5% в Западно-Тихоокеанском регионе, в остальных регионах снизилась.

Больше всего случаев заболевания за неделю выявили в Корее (2 817 214), следом идут Вьетнам (1 888 694), Германия (1 538 666), Франция (582 344) и Австралия (513 388).

Больше всего смертей от коронавируса за неделю случилось в России (3 681), США (3 612), Бразилии (2 242), Корее (2 033) и Китае (1 921).