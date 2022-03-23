Между Крымом и Херсоном начали ходить поезда с гуманитарной помощью

Железнодорожное движение из Крыма в Херсон уже восстановлено и используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов, об этом сообщил РИА Новости заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.
"Сегодня мы говорим о восстановлении технического железнодорожного движения между полуостровом и городом Херсоном", - заявил он.
Данный участок железной дороги был разобран украинской стороной восемь лет назад.
"Сегодня это железнодорожное направление используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, так необходимых жителям Херсона, нуждающимся в восстановлении своей инфраструктуры", - добавил Степанов.
По его словам, в планах также восстановление железнодорожного движения в юго-восточную часть Украины.