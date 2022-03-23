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Новую ВПП построят в 2025 году в аэропорту Махачкалы

Новую ВПП построят в 2025 году в аэропорту Махачкалы

Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Махачкалы будет построена в 2025 году, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"Реализация прорывного проекта "Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала" (взлетная полоса) рассчитана на период с 2023 по 2025 год", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Он уточнил, что объем инвестиций планируется на уровне 10 млрд рублей, а точная сумма будет определена после одобрения проектно-сметной документации.

Согласно проекту, будут также расширен перрон, установлено свето-сигнальное оборудование и обустроена водосточно-дренажная система.

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