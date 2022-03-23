Блинкен и Столтенберг поговорили об укреплении восточного фланга НАТО

23 мар. 3:30

Состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

В ходе беседы стороны поговорили об укреплении восточного фланга Североатлантического альянса и подготовке к его внеочередному саммиту, который запланирован на 24 марта.

Блинкен подтвердил необходимость сильного и единого трансатлантического ответа на действия российского правительства против Украины и приветствовал продолжающуюся работу по укреплению сдерживания и обороны НАТО.

Также Блинкен и Столтенберг обсудили гуманитарное содействие и военную помощь Украине со стороны стран Запада, передает РИА Новости.