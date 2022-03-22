Зеленский обратится к G7

22 мар. 23:55

Президент Украины Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к лидерам стран "Большой семерки" (G7), которые проведут встречу в Брюсселе 24 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Украина будет там принимать активное участие. Как именно, мы пока еще определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум - полноценное участие, конечно, в видеоформате", - цитирует его ТАСС.

Никифоров отметил, что глава украинского государства вновь собирается призвать лидеров G7 оказать военную помощь. "Это можно сделать несколькими путями - создать бесполетную зону, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию", - поведал пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, "Большая семерка" (G7) - это неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.