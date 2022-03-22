РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Китай решил не оказывать военную помощь России

Китай решил не оказывать военную помощь России

США не видят признаков поставки военного оборудования Китаем в Россию. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

"С момента встречи (Салливана с китайским коллегой – прим. ред.) и с момента разговора президента с Си Цзиньпином мы не видели признаков передачи военного оборудования из Китая в Россию", - сказал Салливан, подчеркнув, что США продолжат следить за ситуацией.
 
Помимо этого, советник американского лидера акцентировал внимание на том, что глава Белого дома сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о последствиях подобных поставок. По словам Салливана, лидеры "поняли друг друга", передает "Интерфакс".

1735 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version