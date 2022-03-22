Китай решил не оказывать военную помощь России

22 мар. 23:48

США не видят признаков поставки военного оборудования Китаем в Россию. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

"С момента встречи (Салливана с китайским коллегой – прим. ред.) и с момента разговора президента с Си Цзиньпином мы не видели признаков передачи военного оборудования из Китая в Россию", - сказал Салливан, подчеркнув, что США продолжат следить за ситуацией.



Помимо этого, советник американского лидера акцентировал внимание на том, что глава Белого дома сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о последствиях подобных поставок. По словам Салливана, лидеры "поняли друг друга", передает "Интерфакс".