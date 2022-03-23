Китайские ракеты могут потопить американские авианосцы

Исследовательская служба Конгресса США, ссылаясь на американских военных, пишет о том, что китайские противокорабельные баллистические ракеты способны поражать движущиеся цели.

Как пишет Asia Times, в опубликованном 8 марта отчете Исследовательской службы Конгресса (ИСК) со ссылкой на высшее военное руководство США утверждается, что китайские противокорабельные баллистические ракеты способны поражать движущиеся цели, эффективно преодолевая расстояние в тысячи километров от побережья Китая до американских военно-морских объектов.

”В пресс-релизе от 3 декабря 2020 года говорится, что адмирал Филип Дэвидсон, командир Индо-Тихоокеанского командования ВС США первым из правительственных чиновников подтвердил успешный запуск Народно-освободительной армией Китая противокорабельной баллистической ракеты по движущейся цели. По сообщениям, Китай также разрабатывает гиперзвуковые глайдеры, которые в случае их интеграции с баллистическими ракетами будет крайне сложно перехватить”, - пишут авторы отчета.

Мнения высокопоставленных военных приводились ранее, но на этот раз отчет ИСК придает им особое значение в контексте оценки китайских возможностей. Если китайские ракеты на самом деле могут поражать американские суда на расстоянии 1,5 тыс. километров, у США нет эффективного средства защиты Тайваня от возможной вооруженной высадки.

Ряд американских аналитиков, в том числе автор книги ”Стратегия отрицания” Элбридж Колби предлагает либо заложить мины в Тайваньском проливе, либо снабдить Тайвань противокорабельными ракетами наземного базирования. Однако действия подобного рода могут спровоцировать Китай на упреждающий удар и дальнейшие военные действия, нежели сдержат их.

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, в настоящий момент в китайском арсенале от 750 до 1500 противокорабельных ракет ближнего радиуса действия с 250 пусковыми установками, 150-450 баллистических ракет среднего радиуса действия и 150 пусковых установок, а также 80-160 ракет дальнего радиуса действия и 80 пусковых установок. Дальность ракеты среднего радиуса действия Дунфэн-21 составляет 1,5 тыс. км, а Дунфэн-26 межконтинентальной дальности может поражать цели на расстоянии до 4 тыс. км.

Американская база, расположенная в 3 тыс. км на острове Гуам, попадает в радиус действия Дунфэн-26. По данным корпорации RAND, авиабаза в Кадене, ”единственная крупная американская база в Тайваньском проливе, долететь до которой можно без дозаправки”, всего в 816 км от Шанхая, также в радиусе действия китайских баллистических ракет средней дальности.

Американские суда оснащены противоракетными комплексами, в числе которых ”Иджис” с ракетами-перехватчиками, способными уничтожать приближающиеся цели. Но существующие американские системы могут быть выведены из строя ракетами, способными пробить оборону. Более того, ни одна существующая система ПРО не может противостоять гиперзвуковым глайдерам.

Отчет ИСК предупреждает, что ”китайские военно-морские силы - основное препятствие для осуществления военного контроля над акваторией в восточной части Тихого океана. С такой угрозой США столкнулись впервые с конца холодной войны”.

Согласно отчету, к 2030 году у Китая будет 425 военных кораблей. Для сравнения, в Америке на данный момент чуть меньше 300 судов.

Авторы отчета пришли к выводу, что ”цель военной модернизации Китая, в том числе и военно-морских сил страны, - обеспечение условий для военного решения тайваньского вопроса в случае необходимости; достижения более высокой степени контроля или даже доминирующей роли в морском регионе Китая, в частности в Южно-Китайском море; усиление права Китая регулировать международную военную активность в 320-километровой морской исключительной экономической зоне; защита китайских морских коммерческих маршрутов, в частности, тех, что связывают страну с Персидским заливом; снижение влияния США в восточной части Тихого Океана, а также укрепление статуса Китая в качестве главной региональной и крупной мировой державы”.