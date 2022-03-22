Повышение пошлин на алюминий будет стоить миллиарды европейским потребителям 

Европейские чиновники обдумывают возможность значительного увеличения торговых пошлин на российский алюминий. Однако они пока не объяснили, кто в итоге будет платить за надбавку: покупатели в лице европейских промышленных компаний или непосредственно конечные потребители, по которым больнее всего ударит предполагаемое повышение.

EUreporter отмечает, что в последние годы металл стал дефицитным товаром, а цены на сырье для его производства растут постоянно. Российский алюминий удовлетворяет более 10% европейского спроса на первичный алюминий, чуть большая доля приходится на определенные товары, поэтому такое простое решение, как поиск замены, исключено. Поскольку большинство производителей связаны обязательствами в основном по долгосрочным контрактам, быстро заменить российский металл невозможно, особенно учитывая растущий дефицит первичного алюминия в мире в связи с замедлением производственного роста в Китае.

В результате, европейцы продолжат закупать алюминий у РУСАЛа, но по более высокой цене (с учетом пошлин, которые будут поступать в европейский бюджет). Другие производители растолкуют решение как зеленый свет для повышения цен на собственный товар, поскольку покупатель готов платить больше. В частности, крупные поставщики с Ближнего Востока, вероятно, повысят цены до уровня российских, воспользовавшись дефицитом на рынке алюминия.

В то же время европейская промышленность, которая использует 8 млн тонн первичного алюминия в год, окажется в безвыходном положении, будучи вынужденной покупать гораздо более дорогой металл из-за решения собственного правительства.

Поскольку стоимость европейского рынка алюминия оценивается примерно в €47 млрд, потенциальное его подорожание на €16 млрд ляжет непосильным бременем на плечи европейцев, обогащая при этом арабских и других импортеров в равной мере. Увеличение не пройдет безболезненно, учитывая рост мировых цен на энергию и другие ресурсы. Не только европейская промышленность окажется под угрозой потери своей конкурентоспособности на мировом рынке, но и сами европейцы столкнуться с падением уровня жизни и высоких доходов, к которым они привыкли, из-за серьезного роста цен на товары народного потребления. Готова ли Европа запалить такую цену?