США не видят необходимости усиливать ядерное сдерживание с РФ

22 мар. 23:25

США не видят в российских ядерных силах изменений, которые требовали бы встречных мер с американской стороны, заявил Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов.

"Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания", - сказал он, добавив, что министр обороны Ллойд Остин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для защиты не только США, но и их союзников.