Total постепенно приостановит деятельность в России

22 мар. 22:58

Французская TotalEnergies приняла решение о постепенной приостановке деятельности в России. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении нефтегазовой компании.

"TotalEnergies определила четкие принципы действий по управлению своей деятельностью в отношении России: обеспечить строгое соблюдение европейских санкций, действующих и будущих, независимо от последствий для управления ее активами в России и инициировать постепенную приостановку своей деятельности в России, соблюдая безопасность своего персонала", - сказано в коммюнике.

В TotalEnergies отметили, что больше не будут инвестировать в проекты в России. В частности, компания не будет вкладывать своей капитал в проект "Арктик СПГ 2".