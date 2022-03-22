В Карачаево-Черкесии может заработать единая льготная ипотека

22 мар. 21:57

Акционерное общество ДОМ.РФ готово запустить программу единой льготной ипотеки в Карачаево-Черкесии, которая объединит федеральные и региональные меры господдержки. Об этом сообщили в пресс-службе АО.

"К единой ипотеке сможет присоединиться пул банков, в том числе Банк ДОМ.РФ, а институт развития выступит единым оператором программы. Это позволит повысить адресность и доступность жилищного кредитования в республике", - говорится в сообщении по итогам встречи генерального директора АО "ДОМ.РФ" Виталия Мутко и главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Мутко пояснил, что в КЧР прекрасные условия для развития внутреннего туризма, и есть потребность в создании необходимой для этого инфраструктуры. "В этом направлении мы также плотно работаем с руководством региона", - цитирует его ТАСС.

Проекты могут быть реализованы с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ и строительства арендных домов с субсидированием ставки для представителей социально значимых профессий. Также в совместной повестке - разработка силами Фонда ДОМ.РФ мастер-планов туристских территорий курортов Архыз, Домбай, Теберда и туркластера "Медовые водопады", добавили в пресс-службе ДОМ.РФ.