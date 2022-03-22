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"Газпром" собирается спасти планету от загрязнения

&quot;Газпром&quot; собирается спасти планету от загрязнения

Российская компания "Газпром" разработает климатическую стратегию до 2050 года. Соответствующее поручение дал Совет директоров.

В сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале корпорации, подчеркивается, что основой стратегии станут сценарии устойчивого развития. ""Газпром" разрабатывает их с учетом специфики национальной экономики, приоритетных задач компании, а также вектора низкоуглеродного развития", - сказано в заявлении.

В компании отметили, что это поможет определить долгосрочные целевые показатели и стратегические подходы к сокращению выбросов опасных парниковых газов.

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