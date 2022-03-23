Запуск Северо-Крымского канала подарит Крыму новые виноградники

23 мар. 1:25

В Крыму можно будет увеличить площади виноградников после запуска Северо-Крымского канала, сообщил заместитель полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

Северо-Крымский канал, разблокированный после начала российской военной операции на Украине, способен обеспечивать до 85% потребностей Крыма в пресной воде. "Говоря о влиянии снятия водной блокады, следует обратить внимание на появившиеся возможности увеличения площадей виноградников", - отметил Степанов, пишет РИА Новости.

Ранее вода из канала использовалась для орошения виноградников в Красногвардейском, Сакском районах и частично в Симферопольском и Черноморском. "С началом процесса мелиорации можно ожидать закладку новых площадей в районе 10 тысяч гектаров в Сакском, Красноперекопском и Симферопольском районах", - сказал он.

Кроме того, разблокировка канала позволит значительно увеличить производства в регионе овощей открытого грунта и злаковых культур, появится возможность выращивать влаголюбивые рис, кукурузу и сою.