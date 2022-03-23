На Кубани начал действовать госстандарт "Краснодарский чай"

23 мар. 0:05

Госстандарт "Краснодарский чай" был разработан в рамках поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, он вступил в силу с 1 марта.

Кондратьев напомнил, что в регионе свыше 1,2 тыс га чаепригодных земель, чайный лист выращивается на 402,7 га, остальные территории на реконструкции для увеличения в будущем объемов производства чая.

"Наш "Краснодарский чай" давно стал визитной карточкой региона. Более того, с 1 марта действует новый ГОСТ "Краснодарский чай". Теперь в пачке с таким названием должно содержаться не менее 50% чайного листа, произведенного в регионе, что даст возможность создавать более качественный продукт", – сообщил губернатор.

Работы по рекультивации чайных плантаций и увеличению производства чайного листа проводит Ассоциация производителей Краснодарского чая, краевой бюджет выделяет субсидии на уход за плантациями, приобретение систем и оборудования для капельного орошения и их реконструкцию.

Чай на Кубани выращивают и производят чай шесть компаний и два субъекта малого предпринимательства. В прошлом году производители собрали 387,3 тонны чайного листа.