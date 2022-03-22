У Псаки выявили коронавирус

22 мар. 21:02

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом заявила сегодня она сама.

"Сегодня утром, готовясь к поездке в Европу, я сдала ПЦР-тест. Он показал положительный результат", - сказала Псаки, добавив, что у нее нет выраженных симптомов забелования.

Она также отметила, что тест американского лидера показал отрицательный результат. По словам представителя Белого дома, она не поедет с президентом США Джо Байденом в Европу и в ближайшие несколько дней проведет на карантине.