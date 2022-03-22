Европа намерена стать более независимой в вопросах энергопоставок

22 мар. 20:44

Все институты и страны-члены Евросоюза (ЕС) считают, что Европе на фоне последних событий на Украине необходимо стать более независимой в вопросах энергопоставок. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

"Мы как ЕС должны быстро стать более независимыми в энергетических вопросах. Это общая позиция всех институтов и государств-членов", - цитирует ТАСС канцлера ФРГ.

Он подчеркнул, что позиция Германии по вопросу введения эмбарго на импорт российских нефти и газа не изменилась. "Европа вместе со своими друзьями ввела самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против такой крупной страны. И они оказывают свое воздействие, что видно по развитию экономической ситуации в России", - поведал Шольц.

Он также указал на то, что с каждым днем она будет становиться только хуже. "Мы их готовили на протяжении долгого времени, тщательно и очень целенаправленно", - уточнил канцлер Германии.