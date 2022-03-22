Как душа и тело слились в Хорезме

В ходе продолжающейся российской спецоперации на Украине, повлекшей санкции в отношении РФ, выросло число туристов из России в странах ближнего зарубежья, в том числе в Узбекистане, где с 16 марта всем иностранным туристам достаточно показать справку или паспорт о вакцинации, нет необходимости делать ПЦР-тест заранее или экспресс-тест по приезде.

Экскурсионные поездки в Узбекистан исторически востребованы – туристы едут за местным колоритом. Классическим считается посещение Ташкента, Самарканда, Бухары, а также Хивы и Ургенча, славящихся удивительной архитектурой, богатыми традициями и древними обычаями.

Давным-давно в низовьях реки Амударья располагалось древнее государство Хорезм. Сегодня это одна из самых древних областей мира. Когда-то ее называли "вторыми Египтом" и "Солнечной страной".

По легенде, человек в Солнечной стране появился таким образом: душа проникала в его тело, но тут же сбежала, поскольку там было темно и слишком мрачно. Тогда в тело проникла волшебная музыка, и оно стало оживать: сначала пальцы, потом руки, плечи и т.д. Получился танец. Душа, услышав эту музыку, тут уж вернулась в тело и поселилась в нем.

Но что же это была за удивительная мелодия?

Ее называют священной музыкой лазги и она пользуется огромной популярностью, причем как на территории Узбекистана, так и за ее пределами. Пару лет назад ЮНЕСКО включила хорезмский танец лазги в список нематериального культурного наследия человечества, как обладающий позитивным жизнеутверждающим фактором и пробуждающий чувство радости и наслаждения жизнью.

Сейчас в Хорезме насчитывается девять видов лазги, для большинства из которых характерны движения на полусогнутых ногах, тряска плечами и руками, со звенящими колокольчиками. Танец лазги сохранялся в течение тысячелетий, несмотря на многочисленные войны, социальные потрясения, изменения и природные катаклизмы, произошедшие в Хорезмском оазисе.

История лазги окутана легендами и мифами, что делает его магическим и загадочным. IA-centr.ru, вспоминая легенду о том, как душа вошла в тело, очарованная энергичными музыкальными ритмами, объясняет, что именно поэтому лазги начинается постепенно: танцовщица начинает танец в медленном ритме, замерев в позе и подняв руку вверх, как бы направляя к Солнцу – затем начинает последовательно приводить в движение пальцы и кисти, затем руки, плечи, шею, корпус и ноги, приводя все тело в движение, сопровождающееся мелкой дрожью, с комбинацией поворотов, наклонов, мелких проходов, приседаний, подскоков и специфических движений шеи. Ритм танца постепенно ускоряется, наполняя его все большим жаром и энергией, завершая танец с почти экстатическим чувством чистой радости и счастья.

Вот такая легенда о слиянии души с телом под воздействием ритмов лазги.