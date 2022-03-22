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Байдена пригласили в Хиросиму и Нагасаки

Байдена пригласили в Хиросиму и Нагасаки

Президент США Джо Байден может посетить Хиросиму и Нагасаки, пострадавшие в свое время от американских атомных бомбардировок.

Приглашение посетить эти японские города главе Белого дома передали через министра иностранных дел Японии Есимасу Хаяси мэры Хиросимы и Нагасаки Кадзуми Мацуи и Томохиса Тануэ.

"В свою очередь, министр иностранных дел Хаяси отметил важность правильного понимания международным сообществом фактической ситуации вокруг ядерных бомбардировок, как первого шага в сторону ядерного разоружения", - приводит сообщение японского МИД РИА Новости.

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