В МВФ рассказали, как события на Украине повлияют на мировую экономику

22 мар. 19:33

В Международном валютном фонде (МВФ) оценили влияние событий на Украине на мировую экономику.

Как отметила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат, непосредственное влияние будет относительно ограниченным.

В свою очередь, директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в 2022 году продолжит расти, несмотря на происходящие геополитические события. "Мы ожидаем, что тот прогноз, который у нас был в начале текущего года, а именно касающийся небольшого сокращения роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%, снизится еще больше, но все равно останется на положительной траектории", - цитирует ее РИА Новости.