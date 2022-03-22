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Польша предложила США исключить Россию из G20

Польша предложила США исключить Россию из G20

Польские власти предложили США исключить России из Группы двадцати (G20) из-за ситуации вокруг Украины, информирует агентство Reuters со ссылкой на министра развития и технологий Польши Петра Новака.

"В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену", - сказал он, отметив, то Министерство торговли США не предоставило оперативный комментарий по этому поводу.

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