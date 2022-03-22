Послы стран БРИКС обсудили с Лавровым ситуацию на Украине

22 мар. 18:47

Во вторник, 22 марта, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и послов стран БРИКС. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

На встрече, прошедшей в формате рабочего завтрака, обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Украине и вокруг нее.

"Сергей Лавров представил обстоятельный анализ причин украинского кризиса, дал развернутые разъяснения по вопросам, связанным с обеспечением безопасности мирного населения, включая иностранных граждан, организацией гуманитарных коридоров, оказанием помощи беженцам и другим нуждающимся", - рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Участники встречи также обменялись мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения. "Подтверждена неизменная заинтересованность в наращивании пятистороннего диалога, в том числе на ключевых международных площадках", - подчеркнули в министерстве.