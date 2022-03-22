Начальника колонии заподозрили в изготовлении холодного оружия на Дону

22 мар. 18:15

Обвинение в незаконном изготовлении холодного оружия было предъявлено начальнику колонии в Ростовской области. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Уточняется, что по его указанию осужденным предоставили помещение и оборудование, а обвиняемый организовал поставки сырья и материалов, отдавал распоряжения об изготовлении конкретных предметов, обеспечивал вынос готовых изделий с территории колонии.

Уточняется, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого, на территории промышленной зоны и территории контрольно-пропускного поста колонии было изъято 39 предметов, передает ТАСС.