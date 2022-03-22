На адресную социальную помощь москвичам выделили 7 млрд рублей

22 мар. 17:57

Власти Москвы выделят дополнительные 7 млрд рублей на адресную помощь жителям города. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств в размере семи миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - сообщили в пресс-службе мэрии

Речь идет о прямых денежных выплатах и выдаче электронных сертификатов для жителей Москвы, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, вызванной чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца, потерей работы или снижением дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума.