РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На адресную социальную помощь москвичам выделили 7 млрд рублей

На адресную социальную помощь москвичам выделили 7 млрд рублей

Власти Москвы выделят дополнительные 7 млрд рублей на адресную помощь жителям города. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств в размере семи миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - сообщили в пресс-службе мэрии

Речь идет о прямых денежных выплатах и выдаче электронных сертификатов для жителей Москвы, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, вызванной чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца, потерей работы или снижением дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума.

985 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version