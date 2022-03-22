Азербайджан и Иран открывают новые возможности для "Одного пояса - одного пути"

Транспортно-логистическая карта Южного Кавказа меняется на глазах. Правительства Азербайджана и Ирана 11 марта подписали Меморандум о взаимопонимании - исторический документ о создании новых коммуникационных сообщений между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана. Подписание этого соглашения серьезно изменит вектор дискуссий о судьбе региональных коммуникаций, сообщает CGTN.

Пути сообщения из западных районов Азербайджана в Нахчыван будут проходить через Иран. Нет сомнений в том, что новые коммуникации внесут стратегические изменения в транспортно-логистическую карту китайской инициативы "Один пояс - один путь". В рамках инициативы Китай несколько лет занимался развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как "Средний коридор", но затем пандемия нового коронавируса нарушила цепочки поставок. Цель "Среднего коридора" - сети автомобильных дорог, железнодорожных путей и портов протяженностью около 6500 км, пересекающей Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море - было сокращение срока доставки до двух недель, вместо 60 дней по морю. Реализация проекта осуществлялась за счет предоставляемых правительством Китая займов и безвозмездных выплат.

В условиях новых региональных и глобальных реалий, созданных 44-дневной войной между Азербайджаном и Арменией в 2020 году и нынешним конфликтом на Украине, этот маршрут имеет первостепенное значение. Российская спецоперация на Украине и введение против России западных санкций ограничивают возможности использования транспортно-транзитных коридоров, проходящих через российскую и украинскую территорию. Поэтому спрос на новые транспортные линии растет. Китай и Европа не могут ждать окончания кризиса и решения всех вопросов, и значение "Среднего коридора" для продолжения движения грузов возрастает в геометрической прогрессии.

В 2020 году Китай обошел США по показателю объемов торговли с Евросоюзом, выйдя на первое место. Объем внешнеторгового товарооборота Китая с ЕС за год составил 586 млрд евро ($646 млрд). Большая часть грузов из Китая в европейские страны шла по северному коридору проекта "Один пояс - один путь". Теперь взоры китайских партнеров могут обратиться на Южный Кавказ. А Меморандум, подписанный в этом месяце в Баку предоставляет прекрасные возможности для решения поставленных задач.

Целью Меморандума является создание новой железной дороги, автомагистрали, а также линий связи и энергоснабжения между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Оттуда последуют перевозки импортных, экспортных и транзитных грузов. Кроме того, согласно Меморандуму, его стороны должны обеспечить модернизацию, восстановление и строительство дорог на своей суверенной территории.

Меморандум был заключен между Азербайджаном и Ираном, но несложно подсчитать, насколько важной будет эта новая линия коммуникации для других стран региона и для международной логистики.

Партнеры Китая в Европе находятся в активном поиске новых логистических маршрутов в связи с отказом от российского транзита. 16 марта крупнейший грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics и "Казахстанские железные дороги" подписали соглашение о коммерциализации "Среднего коридора".

Кроме того, ведется параллельная работа по реализации железнодорожного проекта Карс-Игдыр-Нахчыван между Азербайджаном и Турцией. Таким образом, новые коммуникации, которые будут построены в соответствии с подписанным меморандумом, позволят правительству Азербайджана объединить железные дороги и предоставить китайским грузам еще одну возможность для доставки в Турцию и далее в Европу. К тому же, путь через Иран будет короче. Еще более коротким маршрут из Китая в Европу мог бы стать в случае открытия Зангезурского коридора, проходящего через территорию Армении, но этот проект пока не реализован.

В любом случае ожидается значительный рост грузопотока через Южный Кавказ, поэтому чем больше будет ответвлений проекта "Один пояс - один путь", тем весомее будет эта инициатива. И здесь современная транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана может помочь.

В Иране также началась ускоренная модернизацию дорог и путей. Не следует забывать и о сотрудничестве между Китаем и Ираном напрямую. В 2021 году объем торговли между двумя странами составил $14,9 млрд. Хотя эта цифра и не кажется такой впечатляющей, как товарооборот между Китаем и ЕС, не стоит забывать о соглашении о стратегическом партнерстве между Китаем и Ираном на 25 лет, подписанном в марте прошлого года. Учитывая этот факт, построенная Азербайджаном дорога в Иран значительно упростит задачу китайской стороне, позволив пользоваться современной инфраструктурой и безопасным способом доставки товаров.

В рамках инициативы "Один пояс - один путь" "Средний коридор" становится для Китая и его партнеров основным, а сотрудничество между Азербайджаном и Ираном открывает прекрасные возможности для решения многих проблем.