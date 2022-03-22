Гуттериш призвал начать переговорный процесс по Украине

22 мар. 17:15

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к скорейшему началу переговорного процесса на Украине.

По его словам, в настоящее время "видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам".

"На столе достаточно для того, чтобы прекратить боевые действия – сейчас, и чтобы сейчас же приступить к серьезным переговорам", - сказал он. По его словам, "эту войну невозможно выиграть". "Рано или поздно ей придется переместиться с поля боя за стол переговоров", - передает слова главы ООН ТАСС.