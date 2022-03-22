Мясников назвал неожиданный продукт, входящий в семерку обязательных

22 мар. 17:03

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал неожиданный продукт, который входит в семерку обязательных к употреблению.

По его словам, его могут есть даже люди, болеющие диабетом.

"Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку", - пояснил Мясников.

Ведущий добавил, что, кроме шоколада, в список семи обязательных полезных продуктов входят овощи, фрукты, рыба, орехи, красное вино и чеснок.

Мясников добавил, что имеет в виду темный шоколад, в котором не менее 70% какао.