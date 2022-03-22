Две маленькие девочки погибли в двух ДТП в Казахстане

22 мар. 16:57

Две аварии унесли жизни двух детей в Акмолинской области, об этом пишут СМИ.

Первое ДТП случилось на 261-м километре автодороги Нур-Султан-Петропавловск.

"Предварительно установлено, что водитель автомашины марки "Шевроле Кобальт", 34-летний житель Нур-Султана, двигаясь со стороны Щучинска в направлении Кокшетау, не справился с рулевым управлением. Он допустил наезд на криволинейный брус", - цитирует сообщение областного департамента полиции Sputnik Казахстан.

Жертвой ДТП стала несовершеннолетняя девочка 2019 года рождения, травмы получили водитель и четверо пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 8 и 2 года.

Еще одна авария произошла на территории Целиноградского района, на 63-м километре автодороги Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты. Водитель "Тойота Люсида", 36-летний житель Нур-Султана, наехал на снежный накат, потерял управление и опрокинулся в кювет. Чтобы помочь ему, рядом остановилась "Тойота Альфард" под управлением 27-летнего жителя Восточно-Казахстанской области, с которой чуть позже столкнулся 46-летний житель Павлодара, ехавший на "Тойоте Камри".

В результате травмы получили все трое водителей, в машине "скорой" умерла девочка 2020 года рождения, находившаяся в "Камри".