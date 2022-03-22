Аэропорт Краснодара перевел 40% персонала в простой

22 мар. 16:53

Аэропорт Краснодара перевел 40% сотрудников в режим простоя, в аэропорту Анапы в простое находятся 18% сотрудников.

"С 24 февраля, дня ограничения полетов в южной воздушной зоне, включая аэропорты Краснодара и Анапы, мы были вынуждены отправить часть персонала - работников производственных служб, в простой, до момента снятия ограничений и возобновления работы аэропортов", - сообщили в пресс-службе ГК "Аэродинамика", пишут "Кубанские новости".

В простой с сохранением двух третей оклада переведены сотрудники служб организации перевозок, наземного обслуживания воздушных судов, службы авиационной безопасности. Также персонал аэропортов получит дополнительные выплаты.

Сокращений в авиагаванях Краснодара и Анапы не планируется.

Напомним, режим закрытого неба на юге России в настоящее время продлен до 26 марта.