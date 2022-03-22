Maersk уходит из России

22 мар. 16:36

Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk прекращает деятельность в России.

"В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk, как ответственный участник транспортного рынка, принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России", - говорится в уведомлении компании для клиентов.

Также Maersk прекращает прием новых заказов на своих сервисах как в Россию, так и из нее, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные.

"Вывоз всех ранее ввезенных контейнеров из России планируется до конца апреля 2022 года", - информирует компания.