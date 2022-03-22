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Мир отказывается от ноутбуков

Мир отказывается от ноутбуков

По итогам февраля текущего года глобальный рынок ноутбуков обрушился, сообщили аналитики Digitimes Research.

Так, в феврале пять ключевых вендоров рынка (без Apple) сократили поставки ноутбуков на 10% относительно того же периода 2021 года. По сравнению с январем 2022-го снижение отгрузок составило около 2%.

Как отметили аналитики, падение рынка связано с дефицитом электронных компонентов, снижением спроса в потребительском и корпоративном сегментах. Также называются перебои в работе фабрик и подготовке компаний к выпуску новых моделей.

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