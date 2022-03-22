Россию ждет вторая волна отъезда программистов

22 мар. 16:31

Вторая волна отъезда IT-специалистов из России ожидается в апреле, считает глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

По его словам в первую волну из страны уехали 50-70 тыс айтишников, во вторую волну Россию покинут от 70 до 100 тыс представителей отрасли, заявил он на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям.

Вторую волну отъезда программистов сдерживают выросшие цены на билеты, подорожавшее за границей жилье, а также сложности с денежными переводами за рубеж.

"Но вторая волна точно будет - по нашему прогнозу от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Только айтишники", - подчеркнул глава РАЭК.

Сократить отток айтишников поможет создание IT-профсоюза, проведение специальных мероприятий, где IT-специалисты смогут обсудить проблемы отрасли, а также проведение информационной кампании среди IT-общественности.

"Возникла идея предложить тем, кто хочет уехать - сделайте релокацию в ряд стран, с которыми у нас есть соглашения. Например это Армения, Казахстан, Китай. Давайте подумаем об этом, договоримся с ними и предложим правильные и понятные правила релокации при соблюдении связей с родиной", - продолжил Плуготаренко.

Он указал, что IT-компании не будут сильными, если замкнуться на российском рынке, необходимо думать о международном рынке, становиться международными игроками.