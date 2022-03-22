Чавушоглу: ситуация на Украине выявила наличие двойных стандартов в мире

22 мар. 16:26

ЗАГ: Чавшоглу: ситуация на Украине выявила наличие двойных стандартов в мире

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что события на Украине показали наличие двойных стандартов в мире.

"Ситуация на Украине вновь продемонстрировала наличие двойных стандартов в мире. Ставить различия между кровопролитием в различных регионах мира недопустимо. Не обошлось без тех, кто говорил, что Украина - это не Ближний Восток и не Афганистан", - приводит его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для Турции нет никакой разницы между гибелью жителей Харькова и Алеппо.