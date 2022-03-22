Наркопритон в общежитии уничтожили полицейские в Невинномысске

22 мар. 16:27

Полицейские ликвидировали наркопритон в Невинномысске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В комнате секционного общежития, принадлежавшей 39-летнему местному жителю, правоохранители нашли и изъяли шприцы и пузырек, на которых экспертиза позже нашла следы героина.

"Установлено, что мужчина систематически предоставлял помещение наркозависимым лицам для потребления запрещенных веществ. За свои услуги в качестве оплаты житель Невинномысска получал алкоголь", - пояснили в МВД.

Подозреваемый был доставлен в городской отдел внутренних дел, где полностью признался в содеянном.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков).