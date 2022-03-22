Предприятие окажет финансовую помощь семье женщины-машиниста, погибшей на ТЭЦ в Петропавловске

22 мар. 16:11

Семья погибшей на ТЭЦ-2 женщины-машиниста получит финансовую помощь от предприятия в размере пятилетнего оклада, об этом рассказали в пресс-службе АО "Севказэнерго".

"Руководство предприятия, понимая тяжесть утраты, окажет всестороннюю поддержку ее семье в виде улучшения жилищных условий, выплаты финансовой компенсации семье в размере пятилетнего оклада погибшей сотрудницы", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Кроме того, компания оплатит образование ребенка умершей сотрудницы, она берет на себя и все расходы, связанные с организацией похорон.

Напомним, 20 марта обрушилась дымовая труба № 1 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго", тело погибшей женщины-машиниста-обходчика котельного оборудования было найдено сегодня.