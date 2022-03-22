В России может открыться сеть "Заверните" - аналог KFC

22 мар. 15:55

В Москве предприниматели подали заявку на грант мэра, чтобы создать крупную сеть ресторанов быстрого питания "Заверните". Первый ресторан сети открывается сейчас в Калуге.

"Наша концепция называется "Заверните". Это почти то же самое, что KFC. Там будут крылышки, целая курица, соусы, будут боулы из курицы в разных соусах с заправками, будут куриные роллы, в дальнейшем появятся куриные бургеры", - рассказал генеральный директор сети "Заверните" Андрей Щетинин, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Гендиректор сети объяснил, что отличие "Заверните" от KFC в том, что "это будет экологически чистым и здоровым питанием".

"У нас не будет никакой панировки. В планах у нас создать около 300 точек в течение четырех-пяти лет. Мы сейчас запускаем первую точку в Калуге, а потом собирались потихоньку заходить в Москву. Но раз сейчас появилась такая программа поддержки от правительства Москвы - мы подали заявку и собираемся в течение трех месяцев открыть в столице уже от трех до пяти точек", - поделился Щетинин.

Средний чек в сети будет на уровне чека в KFC, порядка 300-400 рублей.