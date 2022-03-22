Жительница Навоийской области дважды избила знакомую и облила ее кипящим маслом

22 мар. 15:46

В Карманинском районе 38-летняя женщина дважды избила другую местную жительницу и облила ее кипящим маслом. Об этом рассказали в пресс-службе управления внутренних дел.

В первый раз 9 марта около 7:30 в махалле "Бешкент" 38-летняя подозреваемая со своей дочкой у пункта общественного питания поссорилась с другой женщиной, нанесла ей несколько ударов и облила кипящим маслом, в результате пострадавшая получила телесные повреждения.

По всей видимости, после первого инцидента с агрессоршей провели только воспитательную беседу и отпустили, однако такая мягкая мера не возымела никакого действия, и 18 марта она снова избила ту же потерпевшую, и снова возле пункта общественного питания, передает Sputnik Узбекистан.

Сейчас правоохранители собираются дать правовую оценку действиям 38-летней женщины, открыто уголовное дело по статье 277 (хулиганство), она задержана в процессуальном порядке.