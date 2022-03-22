В Россию продолжают летать авиакомпании из 22 стран

22 мар. 15:37

Министр транспорта РФ Виталий Савельев перечислил страны, чьи авиакомпании в настоящее время летают в Россию.

"К нам летают в страну 32 авиакомпании из 22 стран", - заявил министр в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

На 17 марта рейсы в Россию осуществляли 29 авиакомпаний из 20 стран: Беларуси, Турции, Израиля, Алжира, Армении, Бахрейна, ОАЭ, Венесуэлы, Индии, Ирака, Казахстана, Узбекистана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана.