Крым массово теряет туристов

22 мар. 15:35

Закрытие аэропортов на юге России привело к сокращению количества бронирования туров в Крым и в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба АТОР.

"Бронирования Анапы, Крыма и Геленджик из-за продолжающегося закрытия аэропортов практически не восстановились - они по-прежнему меньше примерно в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - цитирует пресс-служба вице-президента АТОР Сергея Ромашкина.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается снижение спроса на короткие поездки длительностью от трех до шести дней, которые обычно популярны в начале мая.

Ромашкин также добавил, что сейчас туристы, планировавшие отдохнуть в этих регионах, ждут прояснения ситуации с открытием аэропортов.