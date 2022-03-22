Начальник Генштаба Азербайджана встретился с замглавнокомандующего России по миротворческой деятельности

22 мар. 15:29

Сегодня первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России по миротворческой деятельности генерал-полковником Алексеем Кимом, такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

Участники встречи рассмотрели вопросы исполнения положений трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, а также оперативную обстановку на территории Азербайджана, где временно размещен миротворческий контингент РФ.

Кроме того, согласно пункту 4 заявления от 10 ноября 2020 года участники провели обстоятельный обмен мнениями относительно вывода незаконных армянских вооруженных группировок с территории Азербайджана и другим вопросам.