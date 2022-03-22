В Москве отпразднуют Новруз

22 мар. 15:12

В Москве в онлайн-формате отметят праздник весеннего равноденствия Новруз, сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

"В Москве состоится праздник 27 марта, трансляция будет проходить с 12 до 18 часов на официальном сайте праздника, YouTube-каналах праздника и телеканала "Мир", а также в социальной сети "Одноклассники". Как и в прошлом году, Новруз у нас пройдет в онлайн-формате. Надеемся, что сможем вернуться к очному формату в следующем году, ограничения постепенно снимаются", - цитирует пресс-служба департамента слова Сучков.

В ведомстве отметили, что в программу онлайн-празднования Новруза войдут презентации национальных диаспор, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, спортивные турниры, национальные танцы, игры и ремесла. Помимо этого, гостями Новруза будут певцы Хабиб, Ренат Ибрагимов, Буррито и везды национальной эстрады.

Стоит добавить, что к празднованию присоединятся члены национальных диаспор и различных народностей из регионов России и ряда стран.