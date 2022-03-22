Водитель "легковушки" погиб в столкновении с "Газелью" в Дагестане (ФОТО)

22 мар. 15:05

Водитель легкового автомобиля, совершая обгон, разбился в ДТП в Дагестане. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Сегодня утром, примерно в 8:50, на четвертом километре автодороги Хасавюрт-Бабаюрт, в Хасавюрте, 32-летний местный житель, будучи за рулем Lada Priora, решил совершить обгон по обочине попутного направления.

Однако водитель не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с грузовой "Газелью", под управлением 58-летнего жителя Хасавюрта.

В результате водитель "легковушки" от полученных травм умер на месте аварии.

По факту подготовлен материал для принятия процессуального решения.