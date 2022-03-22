Букмекеры прочат Украине победу на "Евровидении-2022"

22 мар. 14:57

На конкурсе "Евровидение-2022", который пройдет в мае в Турине, победу с вероятностью 35% одержит Украина, следует из прогнозов букмекеров, опубликованных на официальном сайте Eurovision World.

Самый большой шанс победить у Украины, считают букмекеры. Следом идет Италия - страна победит с вероятностью 15%, победу Швеции оценили в 12%, Великобритании - в 5%, Греции - в 4%, Польши - в 3%.

Всего участие в "Евровидении-2022" примут конкурсанты из 41 страны.

В прошлом году конкурс выиграла итальянская группа Maneskin. В 2022 году полуфиналы "Евровидения" пройдут 10 и 12 мая, финал состоится 14 мая.