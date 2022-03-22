Пистолеты, автоматы, винтовку и патроны изъяли в трех регионах Грузии

22 мар. 14:56

Полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и двух регионах Грузии - Самцхе-Джавахети и Кахети, об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Были задержаны три человека, все они - ранее судимы. Еще один подозреваемый также привлечен к ответственности, но в отношении него применена другая мера пресечения, пишет Sputnik Грузия.

При обыске в домах задержанных полицейские изъяли пистолет Макарова, пистолет DREISE, два автомата Калашникова, обоймы, незарегистрированную малокалиберную винтовку и свыше сотни патронов к различным видам огнестрельного оружия.

Идет расследование по фактам незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.3 и 4 ст.236 Уголовного кодекса Грузии). Максимальное наказание - от 3 до 7 лет тюрьмы.