Роспотребнадзор: говорить о победе над коронавирусом рано

22 мар. 14:47

Пока еще рано говорить о победе над коронавирусом, предупредила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

"Не такая уж в целом у нас благополучная ситуация, не победа еще, хотя очень много положительных моментов", - отметила Руженцова на заседании комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы.

Она напомнила, что заболеваемость снижается в тех странах, где идет вакцинация от коронавируса.

В мире сейчас преобладает омикрон-штамм, заболевание при нем протекает легко, однако штамм отличается высокой контагиозностью и им можно заразиться повторно.