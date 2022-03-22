Дума приняла закон об уголовной ответственности за фейки о госорганах за границей

22 мар. 14:46

Государственная дума сегодня приняла во втором и третьем (окончательном) чтении законопроект об уголовном наказании за ложные сведения о любых государственных органах РФ, действующих за границей.

Как уточняет ТАСС, ответственность за такие нарушения будет аналогична той, что уже действует за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Новый закон расширяет список органов, распространение фейковых данных в отношении которых будет наказываться: это посольства, прокуратура, Росгвардия, МЧС РФ и т. д.

Изменения вносятся в недавно введенные статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за дискредитацию ВС РФ и фейки о них.

Ранее в УК РФ внесли статью 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", в ней идет речь о лишении свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. В случае использования служебного положения, из корысти, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то наказание ужесточается - до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если произошли тяжкие последствия, то срок лишения свободы может подняться от 10 до 15 лет.