Стало известно, сколько иностранных студентов хотят учиться в РФ

22 мар. 14:33

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что свыше 500 зарубежных студентов отправили заявления в ведомство для перевода в российские университеты.

"У нас день ото дня растет количество заявлений от студентов из-за рубежа, которые хотели бы продолжить обучение в России. На сегодняшний день более 500 заявок", - цитирует Фалькова Sputnik Узбекистан.

Министр также поблагодарил вузы, готовые принять таких студентов. По его словам, в ведущих университетах и академиях РФ уже обучаются 85 человек, которые перевелись из иностранных образовательных учреждений.